На Moscow Raceway в Подмосковье откроют 17-й сезон RDS GP

Открытие 17-го сезона Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет 2 и 3 мая 2026 года на автодроме Moscow Raceway в Подмосковье. Торжественная церемония старта запланирована на 3 мая в 13:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Гран-При Российской Дрифт Серии — крупнейшее и одно из самых зрелищных автоспортивных событий страны, объединяющее сильнейших пилотов России и зарубежья. Популярность чемпионата продолжает расти: в 2025 году этапы RDS GP посетили более 43 тысяч зрителей, а суммарное число просмотров контента на онлайн-площадках превысило 65 миллионов.

В рамках открытия сезона запланированы выступления почетных гостей и насыщенная спортивная программа с участием ведущих дрифт-пилотов.

Организаторы отмечают, что турнир способствует развитию технических видов спорта, популяризации автоспорта среди молодежи и формированию культуры безопасного вождения. Чемпионат объединяет профессиональных спортсменов, любителей автоспорта и семьи болельщиков, создавая атмосферу масштабного спортивного праздника. Соревнования пройдут в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.