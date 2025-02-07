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На катке в Коломне теперь будут проходить хоккейные матчи

На катке в парке Мира теперь будут проходить товарищеские хоккейные матчи. Первая игра на льду уже состоялась, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Здесь прошел любительский матч между командами «Коломенского завода» и «КБМ». Игра, организованная в рамках подготовки к предстоящему Первенству городского округа Коломна по хоккею, завершилась результативной ничьей — 21:21.

Теперь подобные спортивные встречи будут проходить регулярно.

Посмотреть игры можно:

по средам с 19:30 до 21:00,

по воскресеньям с 10:00 до 11:30.

На время игр будут приостановлены сеансы массовых катаний для жителей.

Каток с искусственным льдом в парке Мира построен при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Посещение катка бесплатное, но для входа нужно получить билет на сеанс — его можно заранее забронировать по ссылке http://kolomna-katok.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.