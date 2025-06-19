На Истринском водохранилище состоялся заплыв X-WATERS Moscow Istra 2025

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Заплыв X-WATERS Moscow Istra 2025 состоялся 14–15 июня на живописных водах Истринского водохранилища. Организатором выступила известная серия заплывов X-WATERS, созданная в России и получившая международное признание. Поддержку мероприятию оказало Министерство культуры и туризма Московской области, а главным партнером выступила компания Mad Wave. Руководил проведением заплыва член общественной палаты муниципального округа Истра Сергей Ефимов, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Сложная погодная обстановка не помешала проведению соревнований. Несмотря на дождь, сильный ветер и холодную воду, более 1100 смельчаков вышли на старт. Среди участников был замечен и представитель местной общественной палаты Дмитрий Ляпин. Энергетика пловцов оказалась настолько мощной, что даже непогода не смогла омрачить праздник спорта.

На дистанциях 500 м, 1 км, 2 км, 6 км, а также детских трассах 50 м и 200 м участников сопровождали лодки спасателей. На финише встречали волонтеры с медалями, болельщики с теплыми объятиями и истринская кавер-группа Astalavista с концертом любимых песен.

Местные таланты показали впечатляющие результаты:

Ольга Капущова заняла второе место среди женщин 50+ на дистанции 1 км (20 минут 51 секунда) и третье место на 2 км (35 минут 11 секунд);

Илона Бименова стала второй среди женщин 30+ на 500 метров (9 минут 37 секунд);

Владимир Лозовский занял третье место среди юниоров на 500 метров (7 минут 43 секунды).

Яркие моменты этого спортивного праздника навсегда останутся в памяти участников. Лучшие спортсмены поборются за награды X-WATERS World Championship 2025 и Кубок Москвы X-WATERS.

Регистрация на X-WATERS Moscow Istra 2026 открыта на официальном сайте x-waters.com. А следующий подмосковный этап серии пройдет 16 августа на Рузском водохранилище.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.