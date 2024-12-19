На главном катке Ступина 21 декабря пройдет турнир по хоккею среди любителей

У жителей Ступина 21 декабря будет возможность увидеть хоккей и поболеть за своих фаворитов. Турнир среди любительских команд округа состоится в парке Островского. Соревнования пройдут с 9:00 до 13:30. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи с проведением турнира сеансы массового катания, запланированные на 10:00 и 12:00, будут отменены. Желающие смогут выйти на лед с 14:00.

В турнире примут участие команды из Ступино и Каширы: «Стрела», «Михнево», «Кашира», «Кимберли», «Городище», «Дубнево». Хоккеисты разных возрастов и профессий сыграют 5 матчей.

Организаторы отмечают, что турнир стал традиционным и пользуется популярностью среди жителей. Игра в хоккей объединяет людей разных поколений и профессий.

«Приглашаем любителей хоккея с 9:00 до 13:30 поддержать участников турнира. После завершения игр, с 14:00 начнутся массовые катания», — уточнили в администрации парка.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.