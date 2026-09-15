На Чемпионате России по ружью в Подмосковье отметят топ-10 каждого класса

С 17 по 20 сентября 2026 года в Московской области пройдет Чемпионат России по практической стрельбе из ружья. Соревнования примет Центральное стрельбище Федерации практической стрельбы России в деревне Большая Городня, городской округ Серпухов, сообщили организаторы

На старт выйдут сильнейшие спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации. В программе — личные и командные соревнования, а также дуэльная стрельба в четырех классах: модифицированном, открытом, помповом и стандартном.

В этом году к традиционному награждению чемпионов и призеров добавится еще одна важная отметка результата: дипломы получат спортсмены, занявшие места с первого по десятое в каждом классе. Тройка сильнейших по-прежнему определяет чемпионов и призеров, но качественное выступление на чемпионате не всегда исчерпывается местом в первой тройке.

Для старшего тренера по ружью Алексея Войно такие результаты — «не чудо, а труд»: за каждым местом в первой десятке стоят годы подготовки, техника, дисциплина и решения, которые спортсмен принимает уже непосредственно на упражнении.

«Пьедестал всегда остается главной целью. Но за первыми тремя местами часто идет очень плотная борьба спортсменов высочайшего уровня. Нам важно, чтобы человек, который провел сильный чемпионат и вошел в десятку лучших в стране, тоже почувствовал: этот результат замечен. Это еще одна точка мотивации двигаться дальше», — отметил старший тренер по ружью Алексей Войно.

Первые три места по-прежнему остаются пьедесталом чемпионата. Расширенное награждение добавляет еще одну понятную цель внутри матча: отметить качественное выступление и показать глубину конкуренции среди сильнейших стрелков страны.

Соревновательные дни — 17, 18, 19 и 20 сентября. 16 сентября предусмотрены день приезда и комиссия по допуску; 21 сентября — день отъезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.