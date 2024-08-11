На арене «Стад де Франс» закрывают Олимпиаду

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В Париже началась церемония закрытия летних Олимпийских игр 2024 года

В Париже началась церемония закрытия летних Олимпийских игр 2024 года с Red Hot Chili Peppers и Томом Крузом, пишет « Спорт-Экспресс ».

Шоу продлится около трех часов. На церемонии выступят звезды Билли Айлиш, Снуп Догг и группа Red Hot Chili Peppers.

Актер Том Круз исполнит опасный трюк в стиле «Миссия невыполнима», указано в публикации со ссылкой на трансляцию церемонии на сайте Международного Олимпийского комитета.

11 августа на Играх в столице Франции прошёл заключительный день соревнований.

США выиграли общий зачёт Олимпийских игр. У американцев 40 золотых, 44 серебряные и 43 бронзовые награды.