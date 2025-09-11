Мытищинцы успешно выступили на подмосковной Специальной Олимпиаде

В Щелкове 10 сентября прошли соревнования по легкой атлетике в рамках Специальной Олимпиады Московской области приняли участие около 90 атлетов из 16 округов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды соревновались на дистанциях 100, 200, 400 м, а также в прыжках в длину с разбега, толкании ядра и эстафете 4×100 м в возрастных группах 12-15 и 16-21 лет.

Команда школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из городского округа Мытищи завоевала 4 призовых места. Золотая награда у Кирилла Мартынова, серебряная медаль у Дани Субботина, бронза в активе Захара Словягина и Матвея Паздникова.

Специальная Олимпиада — это уникальное движение, которое предоставляет возможность людям с ограниченными возможностями проявить себя в спорте.

Основные цели Специальной Олимпиады Московской области: развитие Специального Олимпийского движения, привлечение внимания к проблемам людей с инвалидностью и интеллектуальными нарушениями, поддержка организаций, помогающих адаптации и интеграции в общество через спорт, а также формирование спортивных команд для участия в региональных и всероссийских соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.