Мытищинскому беговому проекту «Пять верст» исполнилось четыре года

В первую субботу апреля года начались первые организованные пробежки в центральном парке городского округа Мытищи. Городской «Парк Мира» стал основной локацией для любителей бега и здорового образа жизни, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«5 верст — это не соревнование. Здесь всегда царит атмосфера поддержки и позитива. Трасса помечена фишками, на ней стоят волонтеры, всегда готовые прийти вам на помощь. На месте сбора организовано дежурство». На регулярной основе субботние пробежки посещают уже более 200 человек в возрасте от 4 до 74 лет. Традиционный сбор и начало разминки — каждую субботу в 8:45, а районе акведука, старт в 9:00», — утверждают организаторы мероприятия.

Праздничный забег запомнился своей особенной атмосферой. 158 человек пересекли финишный створ пятикилометровой дистанции. Праздничные угощения и теплое общение соратников, среди которых гости из Москвы, Королева, Балашихи, Люберец, Красногорска и новые участники из Мытищ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.