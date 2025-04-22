Мытищинские волейболистки стали победительницами первенства Московской области

В спортивном центре «Строитель» прошел финальный матч чемпионата Московской области по волейболу среди женских команд. В решающем противостоянии встретились волейбольный клубы «Мытищи» и «Пахра» (Подольск), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе регулярного сезона мытищинские волейболистки уверенно шли по турнирной дистанции, одержав победы во всех встречах. А вот финальная серия заставила болельщиков нашей команды понервничать. В главной игре сезона девушки из Подольска выиграли первую партию, а за ней и вторую. В третьем сете команда «Пахра» также была близка к победе, но именно здесь случился перелом.

Наши девушки сумели максимально настроиться, продемонстрировать свой настоящий чемпионский характер и «вытащить» партию. После чего уже соперницы потеряли нить игры, а мытищинская команда в оставшееся время довела дело до нужного результата.

Тяжелая волевая победа со счетом 3:2 по партиям и заслуженное чемпионство женской команды волейбольного клуба «Мытищи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.