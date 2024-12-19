Мытищинские спортсмены стали победителями турнира по фехтованию

сегодня в 16:00

В детско-юношеском центре «Галактика» прошёл новогодний турнир по фехтованию, в котором приняли участие спортсмены «Галактики» и станции туризма «Абрис» из Ярославля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.