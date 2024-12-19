Мытищинские спортсмены стали победителями турнира по фехтованию

Спорт

Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи

В детско-юношеском центре «Галактика» прошёл новогодний турнир по фехтованию, в котором приняли участие спортсмены «Галактики» и станции туризма «Абрис» из Ярославля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства и спортивного духа, сражаясь за победу. Основная часть медалей досталась хозяевам турнира — юным мытищинцам.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Рапира средняя группа:
• 1 место — Андрей Головин;
• 2 место — Гордей Лычаный;
• 3 место — Роман Градов, Даниил Потапов.

Рапира старшая группа:
• 1 место — Егор Гопкало;
• 2 место — Дарья Панкратова;
• 3 место — Полина Петренко, Ярослав Забавин.

Сабля средняя группа:
• 1 место — Вадим Малютин (МОУ ДО Станция туризма «Абрис» г. Ярославль);
• 2 место — София Салазкина;
• 3 место — Алиса Васенина, Нелли Алимжанова.

Сабля старшая группа:
• 1 место — Татьяна Алексеева;
• 2 место — Никита Синицын;
• 3 место — Алина Бондина, Варвара Барвинская.