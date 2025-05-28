Мытищинские школьники отличились на Всероссийских школьных играх

сегодня в 11:39

В Анапе на базе детского центра «Смена» прошли Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов. Московскую область на этих соревнованиях представляли ученики мытищинской школы № 32 — победители регионального отборочного этапа в возрастной группе юношей и девушек от 13 до 14 лет, сообщили в пресс-службе округа.

Игры прошли по таким видам спорта, как баскетбол, легкая атлетика, мини-футбол, самбо, шашки. Также для школьников подготовили спортивный квест «Дорогами Побед», посвященный 80-летию Победы.

В рамках Игр были организованы культурно-досуговые мероприятия, направленные на расширение кругозора участников, укрепление дружеских связей между командами из разных регионов страны.

Всего в соревнованиях приняли участие команды из 62 регионов России. Мытищинские школьники в общем командном зачете заняли 6-е место. Юноши стали победителями соревнований по баскетболу, девушки завоевали бронзовые медали.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.