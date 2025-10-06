Мытищинские ракетомоделисты покоряют очередные вершины

сегодня в 20:55

Воспитанники отделения ракетомодельного спорта мытищинского детско-юношеского центра «Галактика» снова возвращаются домой с победными результатами. «Галактика» покоряет небо аэродрома «Вихрево» в Сергиево-Посадском городском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В середине осени аэродром «Вихрево» стал ареной настоящих космических побед. Команда ДЮЦ «Галактика» приняла участие в ежегодном чемпионате Московской области по ракетомодельному спорту, показав блестящий результат.

В ходе напряженной борьбы мытищинские спортсмены под руководством педагогов Светланы Ибрагимовой и Ларисы Ивановой заняли 1-е место в общекомандном зачете.

Пять медалей разных достоинств в личном зачете завоевал Даниэль Алеид, по три награды в активе Андрея Герливанова, Федора Пучнина и Станислава Хохлушина.

В качестве особого приза команда-победитель получила уникальную возможность — побывать в кабине легендарного самолета Ан-2 и сделать памятные фотографии на фоне неба, которое они покоряли своими ракетами.

Успехи мытищинских ракетомоделистов — результат упорного труда, поддержки тренеров и, конечно, любви к своему делу.

