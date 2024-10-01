Мытищинские парки приглашают на бесплатные занятия спортом

Жителей Мытищ приглашают на бесплатные занятия спорт в парки. Ежедневно в парках проходят различные мероприятия, и спортивные — одни из самых популярных, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Старты «5 верст» — идеальный вариант для первой пробежки. Каждую субботу в парке Мира любой желающий может пробежать / пройти 5 км в любом темпе или помочь с организацией стартов в качестве волонтера. Начало разминки — в 8:45 на акведуке, старт в 9:00 от главного входа. В наших парках проходят тренировки по скандинавской ходьбе. В парке Мира по вторникам и четвергам в 19:30, в Лесопарке по вторникам в 17:30 и субботам в 9:00.

В парке Мира по вторникам проходит самадева йога. Тренировка основана на гармоничном сочетании движений, позиций и музыки. Она включает в себя растяжки, медитативные движения, упражнения на координацию, релаксацию, танец. С собой необходимо брать коврик. Для детей предлагают детские зарядки в игровой форме. Их проводят в парки Яуза, Ветеранов и Мира.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.