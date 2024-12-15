Мытищинские легкоатлеты взяли призовые места на студенческих соревнованиях

В манеже имени братьев Знаменских прошел ХХХVII Зимний чемпионат по легкой атлетике в рамках Московских спортивных студенческих игр, на которых выступили и спортсмены мытищинской спортивной школы «Авангард». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Две золотых награды заслужил Тимофей Шилов, представляющий команду РУДН. Он стал победителем в двух видах программы, сделав золотой дубль в прыжке в длину с личным рекордом (7.03) и в тройном прыжке (14.76).

Бронзовую награду в забеге на 200 метров завоевала Елизавета Литвинова – студентка Государственного университета просвещения. Зимний чемпионат стал важной вехой в карьере многих молодых спортсменов, открывших новые горизонты для своего развития. Впереди у них еще много испытаний и достижений, и можно не сомневаться, что они продолжат радовать своих болельщиков новыми победами и рекордами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.