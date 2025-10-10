Мытищинские юниоры выходят в полуфинал первенства России по баскетболу

В турнире приняли участие 8 команд из Московской, Воронежской, Ярославской, Тверской, Белгородской и Курской областей. Они боролись за выход в следующий этап первенства России.

Команда СШОР по баскетболу из Мытищ выступала в составе сборной Московской области-2. На групповом этапе мытищинцы заняли 2-е место и встретились в полуфинале со сборной Московской области-1. К сожалению, матч завершился победой соперника. Однако в игре за 3-е место команда из Мытищ продемонстрировала отличную игру и одержала уверенную победу над командой из Тверской области со счетом 81:45.

Этот результат позволил мытищинским юниорам завоевать путевку в полуфинальную часть первенства России, где они продолжат борьбу за медали на самом высоком уровне.

Важно отметить, что все призовые места на турнире достались командам из Подмосковья, что свидетельствует о высоком уровне подготовки юных баскетболистов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.