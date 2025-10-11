Мытищинские футзалисты с триумфом возвращаются из Сибири и Поволжья

Команды отделения футзала мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» успешно выступили на предсезонных турнирах в Тюмени и Казани, показав высокий уровень в борьбе с лучшими командами страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На открытом Кубке Тюмени юноши 2014 года рождения встретились с командами ведущих спортивных школ сибирского и уральского регионов. В турнире приняли участие десять коллективов из Тюмени, Екатеринбурга, Нижневартовска, Новокузнецка, Сургута и Саяногорска. Не затерялись среди них и воспитанники мытищинской школы футзала. В финале наши юные земляки сломили сопротивление одной из ведущих команд России — екатеринбургский «ВИЗ». Победа со счетом 3:1 принесла мытищинцам главный трофей соревнований.

Команда юношей 2011 года рождения приняла участие в традиционном открытом Кубке Казани, где собрались сильнейшие клубы из разных регионов России. Участники представляли Казань, Томск, Орск, Ульяновск, Магнитогорск, Пермь, Урень, Чишмы и Пыть-Ях. И в такой солидной компании лучше всех проявил себя подмосковный футзальный десант.

В финальном матче команда «ЦДЮС» (Мытищи) в упорном противостоянии уступила «Виктории» из Химок, заняв второе место. Бронзу завоевали ребята из Щелково, на четвертом месте «ЦДЮС-2».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.