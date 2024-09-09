Мытищинские единоборцы открыли сезон

В Мытищах прошли соревнования по греко-римской борьбе, посвященное памяти первого главы и почетного гражданина Мытищинского района Анатолия Астрахова, сообщили в пресс-службе округа.

Более пятидесяти юных мастеров греко-римского стиля борьбы из шести муниципалитетов Московской области собрались в Мытищах, чтобы проверить себя в соревновательном режиме после каникул.

«Для тренеров важно посмотреть на состояние спортсменов, выстроить тренировочный процесс», — сказал тренер мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» Самир Алиев Турнир памяти Анатолия Астрахова стал для нашего округа уже традиционным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный». Он пообщался с тренерами и жителями, которые здесь занимаются.

«Хочу сказать слова благодарности тренерам за то, что вы здесь преподаете, пропагандируете спорт. Все это очень важно для наших городов. Спортивную инфраструктуру мы стараемся развивать, будем продолжать эту работу», — заявил Воробьев.