Мытищинские баскетболистки вышли в полуфинал первенства России

В Одинцовском городском округе прошли матчи предварительного этапа первенства России среди команд девушек 2010 года рождения. Соперницами мытищинских баскетболисток стали команды из Курска, Электростали, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В прошлом сезоне в финале всероссийского первенства курская СШОР «Динамо» заняла 4-е место, СШОР по баскетболу из Мытищ — 6-е. И спор за победу в группе свелся к результату очного поединка, который прошел уже в первый игровой день. Перед последней четвертью мытищинские девушки вели в счете 11 очков, но в итоге растеряли свое преимущество, уступив с результатом 57:58.

В остальных встречах оба фаворита уверенно переиграли остальных участников и без проблем вышли в полуфинальный этап соревнований. Впереди у этих талантливых девочек новые вызовы и достижения, которые ждут их на пути к вершинам баскетбольного мастерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.