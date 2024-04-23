Мытищинские баскетболистки стали серебряными призерами первенства ЦФО

Две женские команды из Московской области вышли в финал четырех любительского первенства Центрального федерального округа по баскетболу. И уже в полуфинале состоялось подмосковное дерби, в котором сошлись ногинский «Спартак-2» и мытищинский «Олимпик», передает пресс-служба администрации городского округа.

В напряженной борьбе наши девушки сумели удержать победу со счетом 82:77. Параллельно курское «Динамо-Юниор» без проблем расправилось с ивановской «Энергия-Фарм» (83:61). И в целом баскетболистки из Курска смотрелись значительно сильнее своих соперниц.

В финале «Динамо-Юниор» добилось двузначного преимущества уже на шестой минуте встречи, выиграв первую четверть с разницей в 20 очков. К середине второй четверти счет и вовсе достиг катастрофической отметки — 32:8. Только в концовке встречи баскетболисткам «Олимпика» удалось поправить положение дел, сократив отставание до итоговых 91:72 в пользу курской команды.

Несмотря на поражение в финальном матче, обладателем титула MVP «Финала четырех» стала разыгрывающая «Олимпика» Валерия Лаптева. Она оказалась самым результативным игроком, в двух играх в среднем набирая по 23,5 очка. Кроме того, Лаптева делала по 6,5 передачи, 3,0 подбора и 1,5 перехвата. Ну, а бронзовые медали завоевали баскетболистки из Ногинска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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