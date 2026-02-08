Чемпионат Центрального федерального округа по художественной гимнастике проходит в городе Рязани. Участие в нем принимают спортсменки из разных городов нашей страны. В их числе — сборная команда Московской области, в состав которой входит Мария Мусатова из мытищинской спортшколы «Авангард», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам командного зачета в индивидуальной программе сборная Московской области заняла первое место. Успешное выступление Марии стало частью общего триумфа команды. Награждение спортсменок состоялось 4 февраля.

После того, как определят победителей в индивидуальных и групповых упражнениях, будет сформирован состав сборной ЦФО для участия в чемпионате России.

Как ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, воспитанники спортивной школы «Авангард» под руководством опытных тренеров уже не первый год показывают на соревнованиях различных уровней отличную подготовку и высокое стремление к победе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.