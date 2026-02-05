Мытищинская баскетбольная команда вышла в суперфинал Кубка Феникса

В городе Спас-Клепики Рязанской области завершился полуфинал открытого межрегионального турнира по баскетболу среди команд девушек 2011 года рождения, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В нем приняли участие спортсмены из разных городов нашей страны. В их числе — спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу из г. о. Мытищи.

С самого начала баскетболистки демонстрировали свой волевой характер и высокий профессиональный уровень, обыграв команды из Оренбурга, Рязани и Москвы в группе А1. Не сбавляя темпа, они продолжили успешное выступление в финальных играх, заняв первое место.

Отдельные достижения показали следующие спортсменки:

• Нина Кодорова признана лучшим игроком команды;

• Анастасия Саврычева вошла в «символическую пятерку» как лучший легкий форвард и победила в конкурсе «Американка»;

• Анна Толпегина одержала победу в конкурсе бросков с точек.

Как ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, СШОР по баскетболу — настоящая кузница чемпионов. Ее воспитанники прославляют Мытищи не только в регионе, но и далеко за его пределами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.