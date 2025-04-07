Музей училища олимпийского резерва в Чехове показал новые уникальные экспонаты

«Наш музей спортивной славы все время пополняется, появляются новые уникальные экспонаты. Из года в год спортсмены и выпускники нашего училища приносят нам свои медали, памятные вещи и передают в наш музей. Таким образом мы полностью обновили экспозиции спортивной формы и костюмов. Появились новые награды, парадные костюмы, спортивные и судейские, а также форма с Олимпийских игр разных лет — от 50-х годов до наших дней. Также добавилась экипировка с различных Олимпиад. Например, у нас есть уникальные вещи из Мехико — это самбреро и пончо призера Олимпийских игр в Мехико 1968 года Бориса Гришина. Эту уникальную форму выдавали только финалистам турнира того года. Больше таких вещей нет ни у кого. Расширение музея коснулось практически всех наших витрин — от значков ГТО до плавок олимпийской сборной по водному поло. Ни в одном спортивном учреждении нет таких редких и ценных коллекций, как у нас. Всех приглашаю посетить наш музей», — рассказала директор Училища олимпийского резерва № 4 Московской области Татьяна Подорожная.

​На сегодняшний день музей «Верность спорту храня» — это целый комплекс экспозиций, посвященных истории и развитию мирового и отечественного спорта, а также живописи, природе Подмосковья, народным промыслам и многому другому. Здесь собраны более 2000 редких и интересных экспонатов, которые знакомят посетителей с историей олимпийского движения, именитыми отечественным спортсменами, а также со значимыми событиям, которые происходили в спорте на протяжении многих лет. Свой вклад в развитие музея внесли ведущие спортсмены СССР, России и мира.

​Обновления в музее коснулись и военной тематики. Уже открыта для посещения новая экспозиция «Связь времен», посвященная военно-патриотическому воспитанию. Здесь выставлены уникальные экспонаты воинской славы времен Великой Отечественной войны, Афганской войны, военных операций в Чеченской Республике и специальной военной операции.

На выставке представлены различные военные трофеи, награды и нагрудные знаки, знамена и штандарты, а также предметы быта и орудия труда разных лет. Идея создания экспозиции, посвященной защитникам Отечества, принадлежит учащимся УОР № 4. Стоит отметить, что экскурсии для всех желающих проводят сами студенты училища.

​Выставочное пространство музея располагается на трех этажах училища. Коллекция музея постоянно обновляется. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (496) 726-46-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.