Можайской самбистке присвоено звание мастера спорта России

Варваре Мишечкиной, воспитаннице Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо под руководством заслуженного тренера России Валерия Нагулина, присвоено очередное спортивное звание «Мастер спорта России». Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

В копилке достижений спортсменки — звания победителя областных, зональных и федеральных турниров по самбо и дзюдо. Тренирует самбистку Алексей Павлов — мастер спорта России по самбо, тренер высшей категории.

В Можайске одна из самых сильных школ самбо в России. Единоборствами занимаются сотни спортсменов под руководством 12 тренеров. Ребята завоевывают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. Можайские спортсмены входят в сборные Московской области и России.

Дважды воспитанницы школы становились чемпионами мира по самбо — Анастасия Шинкаренко в 2015 году и Карина Черевань в 2022 году. В этом году Карина Черевань второй раз подтвердила звание чемпионки России, победив на Чемпионате по самбо среди мужчин и женщин в весовой категории 65 кг. Теперь ей предстоит защищать спортивную честь России на мировом турнире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.