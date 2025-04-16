Можайские спортсмены взяли пять серебряных медалей на соревнованиях по спортивной аэробике

В номинации «Группа — 5» соревнований по спортивной аэробике «Весенние Ласточки», которые прошли в Солнечногорске, воспитанники отделения спортивной гимнастики можайского Дворца спорта «Багратион» Василиса Орлова, Виктория Лахмыткина, Виктория Митенева, Ульяна Кичатова и Светлана Горелова завоевали пять серебряных медалей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего на турнире 14 талантливых спортсменок под руководством тренера Татьяны Гущеваровой показали свое мастерство и спортивные навыки в этом ярком событии. Юные гимнастки выступили с сольными номерами и каждый был высоко оценен профессиональным жюри.

Ранее гимнасты из Можайска одержали победу на чемпионате Московской области по спортивной аэробике. Александра Блазнина и София Гареева завоевали золото в категории смешанных пар. Помимо командного успеха, Александр Блазнин занял второе место среди мужчин старше 18 лет. Это достижение позволило ему войти в состав сборной команды региона и принять участие в чемпионате Центрального федерального округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.