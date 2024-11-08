Можайские синхронистки успешно дебютировали на Всероссийском турнире

За победу «Южных Звезд» боролись более 350 спортсменов из 14 регионов РФ, а также из Азербайджана.

Александра Фурта набрала баллы на 3-ий взрослый разряд, Арина Бондаренко — на 1-й юношеский, а Виктория Акимова — на 2-й юношеский.

Выступление на соревнованиях такого высокого ранга для спортсменов — это не только большая честь, но и возможность продемонстрировать все свои достижения, подтвердить или повысить свои спортивные разряды. Для можайских спортсменок и их тренеров результат этого турнира стал итогом упорного труда и долгих часов тренировок.

Напомним, что ранее воспитанницы спортивного клуба по синхронному плаванию «Либерти» завоевали три золотых медали на соревнованиях Наро-Фоминского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.