Можайские футболисты из «Багратиона» поборются за звание чемпиона Кубка области

Мужская футбольная команда «Багратион» успешно начала выступление в 1/8 финала Кубка Московской области, уверенно обыграв со счетом 5:0 команду «Витязь» из спортивной школы «Старый Городок». Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.

С самого старта встречи игроки из Можайска взяли инициативу в свои руки. Уже на 29-й минуте Михаил Криворучко открыл счет, мастерски отправив мяч в дальний угол ворот соперников ударом головой. К перерыву счет был 1:0 в пользу «Багратиона».

Вторая половина игры продемонстрировала высокое мастерство футболистов «Багратиона». Блестящая командная работа позволила Никите Воронкову трижды поразить ворота противника. Еще один гол на счету Льва Подавалкина, что обеспечило команде разгромную победу со счетом 5:0.

Отдельно зрелищной оказалась игра вратарей Даниила Авсиевича и Павла Животова, которые проявили себя настоящими героями, несколько раз спасая ворота своей команды от опасных ударов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.