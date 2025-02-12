Можайские боксеры будут представлять Подмосковье на первенстве ЦФО

На первенстве Московской области по боксу среди юношей 15–16 лет, которое прошло в поселке Обухово Богородского городского округа, можайские боксеры под руководством тренера Сергея Баранова поднялись на пьедестал почета. Среди 167 спортсменов — победителей отборочных зональных первенств — можайцы показали достойные результаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Серебряную медаль завоевал Игорь Баранов, выступающий в весе 48 кг, а Григорий Назаренков (вес 52 кг) стал бронзовым победителем турнира. Он провел два боя на высоком уровне и в полуфинале встретился с победителем Центрального федерального округа 2024 года. Григорий показал настоящий чемпионский дух и стойкость в этом поединке, но решением главного судьи соревнований победа была присуждена его сопернику из Химок.

Впереди у спортсменов усиленные тренировки перед первенством Центрального Федерального округа, где им предстоит защищать спортивную честь Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.