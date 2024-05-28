Можайская спортсменка стала бронзовой призершей Кубка Федерации парусного спорта Москвы

сегодня в 12:40

Воспитанница отделения парусного спорта Дворца спорта «Багратион» достойно выступила в классе «Лазер-радиал» и вошла в тройку победителей турнира.

Ранее на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Весенние паруса Таганрога» спортсменка показала лучший результат среди девушек — стала 4-й в классе «Лазер-радиал».

Лазер-радиал — это классический женский олимпийский класс лодок. Ее длина — 4,1 м, площадь паруса составляет 5.76 кв. м, а вес до 75 кг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.