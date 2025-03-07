Мотогонщик Люберец примет участие в соревнованиях по спидвею в Башкирии

Мотогонщик из городского округа Люберцы, вице-чемпион России Олег Маслов в составе команды Galaxy Team примет участие в открытом личном первенстве по спидвею на льду на призы СТК «Алтын Мото». Соревнования пройдут в городе Октябрьский (Башкирия) 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования пройдут в городе Октябрьский (Башкирия) в эту субботу, 8 марта.

«Открытое личное первенство по спидвею на льду в Башкирии — престижные соревнования, которые собирают лучших мотогонщиков со всей страны. В турнире примут участие спортсмены из Московской и Самарской областей, Сибири, Башкирии. Уверен, Олег Маслов достойно представит наш регион на турнире», — отметил руководитель дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Спидвей — один из видов мотоциклетного спорта. Его главное отличие от кольцевых мотогонок и мотокросса заключается в трансфигурации трассы. Она представляет собой овал длиной от 260 м до 400 м.

Зимний вариант спидвея — по ледяному покрытию — называется «ледогарь». Гонки по ледогари проводятся на ледяном овале. Для устойчивости в шину с внутренней стороны вкручивают саморезы, из-за чего гонщикам приходится двигаться в постоянном заносе, меняя технику вождения. Это зрелищный и сложный вид спорта.

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