Мостовой заявил, что РПЛ не перенесет матчи из южных регионов из-за БПЛА

Футболист Мостовой: переносов матчей из южных регионов из-за БПЛА не будет

Бывший полузащитник сборной России и СССР Александр Мостовой заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) не станет переносить матчи из южных регионов из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Metaratings.ru .

Матч 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком», который должна был пройти 1 марта, был перенесен на следующий день, 2 марта.

«РПЛ не будет переносить матчи из южных регионов, потому что не предугадаешь, что может случиться. Есть резервные дни и стадионы. В Сочи команды сыграли на следующий день, так что все нормально», — отметил Мостовой.

На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 43 очка. Следом за ним идет «Зенит» с 42 баллами, а замыкает тройку лидеров «Локомотив», имеющий в своем активе 40 очков.

