Мостовой оценил поражение России от Египта со счетом 0:1

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды от Египта в товарищеском матче в Каире. Он заявил, что оснований для критики нет, сообщает Metaratings.ru .

Встреча прошла 28 мая в Каире и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

«С одной стороны, хорошо, что матч прошел на выезде, так как многие ребята не играли в гостях за сборную. Многого не ожидал от игры команды, которая готовится к чемпионату мира. Игроки боятся получить травму перед началом турнира. У нас были проблемки, потому что мы столкнулись с командой чуть посильнее. Проблемы от уровня мастерства. Одно дело крутиться в своем „огороде“, что мы сейчас делаем, а чтобы стать сильнее, нужно играть с сильными. Вот мы и проигрываем или играем вничью. Критиковать сборную не за что. Когда будут отборочные игры с сильными соперниками, можно будет делать выводы. К ребятам нет вопросов. Они выходят и играют», — сказал Мостовой.

Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года и занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Египет находится на 29-й позиции и сыграет на чемпионате мира 2026 года.

Следующий товарищеский матч команда проведет 5 июня в Волгограде против Буркина-Фасо.

