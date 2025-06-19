Мособлдума приняла закон о дополнительных выплатах паралимпийцам

«В Подмосковье мы всегда с особым уважением и благодарностью относимся к нашим спортсменам — тем, кто своими победами прославляет страну, вдохновляет миллионы людей. Мы поддерживаем олимпийских чемпионов, выплачивая им дополнительное пенсионное обеспечение в размере 14 500 рублей. Но, к сожалению, их коллеги — паралимпийцы и сурдлимпийцы — пока оставались за рамками этой поддержки», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в регионе проживает 12 чемпионов зимних и летних Сурдлимпийских игр и 6 чемпионов Паралимпийских игр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.