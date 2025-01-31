Москвичи предпочли горные лыжи сноубордам

Аналитики провели опрос среди жителей Москвы, чтобы узнать, как часто они бывают на горнолыжных курортах, какие виды снаряжения предпочитают и как относятся к другим любителям зимнего спорта.

Оказалось, что такой отдых нравится половине респондентов, причем большинство выбирает лыжи, но при этом не испытывает негатива к сноубордистам. Каждый третий из занимающихся горнолыжным спортом и приобретающих собственное снаряжение планирует потратить на него в текущем сезоне от 15 001 до 50 000 рублей. Эти и другие тенденции обсуждались на паблик-токе «Авито», который прошел на курорте «Роза Хутор» в рамках «РозаФеста».

Горнолыжный сезон в России сейчас в самом разгаре: в январе продажи экипировки для катания выросли на 32% в сравнении с декабрем. Ботинки и крепления стали покупать на 55% чаще, лыжи — на 48%, а лыжные палки — на 46%. Также на 11% увеличились продажи сноубордов и на 5% — защитной экипировки.

«По данным аналитиков „Авито“, товары для зимних видов спорта входят в топ-3 самых востребованных спортивных категорий на платформе. Хорошие предложения быстро находят покупателей: каждый четвертый сноуборд продается в среднем за два дня, такая же доля лыж — за 11 дней», — рассказал руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle в «Авито» Сергей Кленяев.

Во время паблик-тока он также поделился, что за последние 2 года самыми востребованными брендами сноубордов стали Burton, Jones и Nidecker, а среди лыж лидируют Fisher, HEAD и ATOMIC. В целом на «Авито» чаще приобретают новое спортивное снаряжение: на него в общем объеме продаж приходится 65%, тогда как на ресейл — 35%.

Согласно опросу, во время выбора экипировки москвичи в первую очередь ориентируются на качество и надежность (57%), удобство и комфорт (50%), а также на его стоимость (42%). Женщины чаще мужчин учитывают рекомендации и отзывы (26% против 19%), а мужчины больше внимания уделяют бренду (10% против 8% у женщин). Для молодежи важнее, чем для других возрастных групп, дизайн и эстетика снаряжения (15%), а также экологичность материалов (10%).

Лыжи или сноуборд

29% москвичей отдают предпочтение горным лыжам, а 22% либо катаются на сноуборде, либо планируют научиться. При этом только 6% лыжников негативно относятся к сноубордистам, а 4% сноубордистов — к лыжникам. Однако 47% опрошенных не испытывают неприязни к «соперникам» на склоне, причем 12% из них катаются и на лыжах, и на сноуборде.

51% респондентов регулярно бывает на горнолыжных курортах: 21% ездят туда каждый год, а 13% — еще чаще. Как правило, несколько поездок за год совершают молодые люди в возрасте 18-24 лет (15%).

Подготовка к сезону

53% опрошенных предпочитают покупать горнолыжное снаряжение, а арендуют его 33%. Среди тех, у кого есть своя экипировка, 8% обновляют ее ежегодно, раз в 2-5 лет — 21%, раз в 6-10 лет — 8%, а 7% используют ее еще дольше, и чаще это мужчины.

В текущем сезоне среди тех, кто занимается горнолыжным спортом и приобретает собственное снаряжение, 14% планируют потратить на оборудование до 15 000 рублей. 16% — от 15 001 до 25 000 рублей, столько же — от 25 001 до 50 000 рублей, 12% — от 50 001 до 70 000 рублей, а 14% — более 70 000 рублей.