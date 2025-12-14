Москвичей зовут на занятия по общей физподготовке и оздоровительной гимнастике

Жителей российской столицы приглашают принять участие в бесплатных занятиях, направленных на улучшение общей физической формы и оздоровление организма с помощью гимнастики. Информация об этом появилась на официальном городском портале .

Бесплатные тренировки, ориентированные на поддержание физического тонуса, укрепление здоровья и улучшение физической кондиции, доступны для посещения всем желающим в рамках секций, организованных Департаментом спорта Москвы.

По словам мастера спорта и рекордсмена СССР по тяжелой атлетике Сергея Тростянецкого, в программу занятий по общей физической подготовке включены общеразвивающие упражнения, такие как ходьба, бег, наклоны и различные виды сгибаний, отжимания, а также упражнения, предназначенные для укрепления мышц спины, пресса и нижних конечностей. Уровень нагрузки подбирается индивидуально, с учетом физической подготовки и самочувствия занимающихся. Возможно использование утяжелителей в виде набивных мячей и гимнастической стенки.

Мужчины и женщины возрастной категории 55+ приглашаются на занятия по ОФП в спорткомплекс «Раменки» (понедельник с 12:00 до 13:00 и четверг с 09:00 до 10:00) и в спорткомплекс «Содружество» (вторник и четверг с 12:00 до 13:00).

Призер чемпионатов Москвы и России по легкой атлетике Дмитрий Федоров отмечает, что оздоровительная гимнастика направлена на укрепление организма в целом, поддержание тонуса сердечно-сосудистой системы и здоровья суставов, а также на развитие гибкости, координации движений и мелкой моторики.

Лица старше 55 лет могут посещать занятия оздоровительной гимнастикой в спорткомплексе «Эдельвейс» по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00. Для взрослой аудитории от 18 до 59 лет тренировки проводятся в «Спутник Арене» по четвергам с 21:15 до 22:15.

Регистрация в группы осуществляется через онлайн-платформу «Московский спорт».

