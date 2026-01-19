Московский ХК «Юнисон» погряз в долгах перед государством и арендодателем

Столичный хоккейный клуб «Юнисон» оказался на грани официального банкротства, и налоговая уже направила соответствующее исковое заявление в Арбитражный суд Москвы. Финансовое положение команды остается критическим — она должна миллионы рублей как государству, так и арендодателю в лице «ВТБ Арены», сообщает Газета.ru со ссылкой сервис проверки контрагентов Rusprofile.

По состоянию на начало 2026 года «Юнисон» накопил значительную задолженность перед Федеральной налоговой службой — сумма по налогам, пеням и штрафам еще в ноябре 2025 года превысила 9,3 млн рублей. Также спортивная площадка, где клуб проводил домашние встречи, требует взыскать с него почти 8,4 млн рублей. Более того, еще около 3,2 млн рублей «Юнисон» должен по договорам фрахтования, также команда является должником Соцстраха.

Клуб «Юнисон-Москва» был создан в 2022 году. Пройдя путь через Национальную молодежную хоккейную лигу, команда дебютировала во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), однако выдающихся результатов не показала и заняла лишь 32-е место в таблице.

Летом 2025 года руководство клуба официально объявило о приостановке деятельности и пропуске сезона 2025-2026. Основными причинами были названы сложная финансовая ситуация и невозможность договориться о графике матчей на домашней арене.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.