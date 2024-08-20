Егорьевские футболистки обыграли команду Москвы в «золотом» матче

В Волгограде определили победителя Первенства России по футболу среди сборных субъектов РФ (девушки не старше 17 лет). В понедельник в «золотом» матче сразились сборные команды Москвы и Подмосковья, где команда из Егорьевска стала победителями, сказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Первый гол в ворота московской команды забила Дарья Забродина.Попытки противниц настигнуть игроков «Мастер-Сатурна» разбивались о грамотно выстроенную игру подмосковной дружины. В спортивном училище отметили, что их игроки и не думали отсиживаться в обороне, предпочтя этому продолжение поисков удачи у ворот соперниц.

«Однако в самой концовке встречи хладнокровие, которое на протяжении всего поединка демонстрировали наши девчонки, уступило место эмоциональному стремлению любой ценой сохранить победный результат, за что они едва не поплатились. За минуту до конца основного времени противостояния в ворота сборной Московской области был назначен пенальти. И в этом „моменте истины“ блестяще проявила себя голкипер подмосковной команды Светлана Зенкова, отразившая 11-метровый штрафной удар!» — рассказали в группе Спортивного училища № 5 ВКонтакте.

Со счетом 1:0 подмосковная команда обошла прошлогоднюю победительницу первенства страны, «воцарившись, — как отмечается в сообщении, — на троне триумфаторов Первенства России среди субъектов РФ».

Милана Губайдуллина стала лучшим игроком команды, Светлана Зенкова удостоилась приза лучшего голкипера турнира, лучшим бомбардиром соревнований стала Елизавета Бочарова, а Алина Мочунова была признана лучшим игроком состязаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены.