Московская область 7 сентября примет Суперфинал Кубка Карякина по шахматам

Фото - © Стол для игры в шахматы в Вишняковском лесопарке Балашихи/Медиасток.рф

​В парке культуры и отдыха города Лобня 7 сентября состоится Суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В рамках заключительного этапа Кубка пройдёт сразу несколько турниров, в которых примут участие шахматисты всех возрастов из разных регионов нашей страны.

​В «Финале А» в каждой из пяти возрастных категорий сыграют пять лучших шахматистов первого и второго этапов Кубка Карякина, а также тройка призёров первенства Московской области и первенства Московского региона по шахматам, блицу и рапиду.

​Соревнования в рамках «Финала Б» открыты для всех желающих и также пройдут в пяти возрастных группах: среди юношей и девушек 2008–2012 гг. р., среди мальчиков и девочек 2013–2014 гг. р., 2015–2016 гг. р., 2017 г. р. и моложе, а также в открытой категории без учёта возраста.

​Кроме того, в рамках масштабной спортивно-развлекательной программы пройдут: турнир среди ветеранов, турнир среди команд детских домов и школ-интернатов, турнир среди ветеранов СВО и многочисленные шахматные викторины.

​По доброй традиции масштабный шахматный фестиваль завершится сеансом одновременной игры между лучшими молодыми шахматистами и сенатором РФ, многократным чемпионом мира, президентом федерации шахмат Московской области, гроссмейстером Сергеем Карякиным.

​Также сеансы и мастер-классы проведут известные гроссмейстеры, которые в качестве гостей посетят Суперфинал Кубка Карякина. Для всех участников и зрителей соревнований в роли комментатора выступит спортивный журналист, международный гроссмейстер Мария Фоминых.

​Победители и призеры всех турниров будут награждены кубками, медалями, эксклюзивными подарками и мороженым. Более того, трём лучшим шахматным федерациям городских округов Подмосковья, которые привезут на Суперфинал наибольшее количество участников, федерация шахмат Московской области выделит гранты на шахматный инвентарь и ценные подарки. Также наиболее представительные общеобразовательные школы региона получат путёвки в детские лагеря «Артек» и «Орленок», а для представителей других регионов РФ будут выделены денежные гранты.

​Подать заявку на участие в Суперфинале Кубка Карякина и ознакомиться с более подробной информацией о турнире можно на официальном сайте федерации шахмат Московской области.

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%. «В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.