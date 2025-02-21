Моральный лоск медали: как раненый гимнаст Шагинян гремел на весь СССР

Легендарный советский гимнаст Грант Шагинян сумел после серьезного ранения в 1943 году стать Олимпийским чемпионом, а сегодня его дочь и близкие мечтают о присвоении его имени родному селу в Армении, сообщает «МИР 24» .

«В спорте главное результат, но не любой ценой. Медаль должна блестеть еще и моральным лоском», — говорил Шагинян своим ученикам.

По словам дочери гимнаста Луизы Шагинян, отец никогда не рассказывал о своих подвигах и не хвастался успехами. На фронте он проявил себя на поле боя, но был серьезно ранен: ему раздробило кость. Врачам удалось спасти ногу.

В 1952 году Шагинян стал абсолютным чемпионом СССР, затем впервые среди армянских спортсменов сумел завоевать две золотые и две серебряные медали на Олимпийских играх в Хельсинки. Через 2 года он стал двукратным чемпионом мира в Риме, а в 1958 году основал первую в Армении детско-юношескую школу гимнастики.