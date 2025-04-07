Молодежка «Чеховских медведей» завоевала золото первенства РФ по гандболу

Гандболисты из Подмосковья под руководством Василия Филиппова 4 и 5 апреля встречались с командой «Динамо-Сунгуль-2» и одержали победы в обеих встречах — 37:17, 35:9. Успех в этих матчах позволил чеховским гандболистам стать победителями молодежного первенства России досрочно.

​Самыми результативными игроками подмосковной команды в первой встрече стали сразу двое — Владислав Алексанян и Максим Беликов, оба игрока забросили по 6 мячей в ворота соперников. Во второй игре лучшим бомбардиром «медведей» вновь стал Владислав Алексанян, на этот раз он огорчил голкипера противоположной команды 7 раз.

​Для команды золото в чемпионате стало первым с 2020 года. В этом сезоне «„Чеховские медведи-УОР № 4“ не проиграли ни в одном матче и лишь единожды сыграли вничью с астраханским «Динамо». Всем игрокам команды будет присвоено спортивное звание «мастер спорта России».

​Следующие матчи молодежного первенства России «Чеховские медведи-УОР № 4» проведут в статусе чемпионов в Перми, 28 и 29 апреля, против команды «Пермские медведи-Академия».

Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.