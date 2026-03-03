Молодая Гвардия Единой России развивает детский спорт в Подмосковье

Глава Балашихи, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров посетил открытие спортивного турнира «Дружба городов» в рамках Единой школьной лиги. В мероприятии также приняли участие глава Реутова Алексей Ковязин, руководитель подмосковной «Молодой Гвардии» Диана Алумянц, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашихи Никита Тарасевич, молодогвардейцы, педагоги и школьники, сообщила пресс-служба Молодой Гвардии.

Турнир организован «Молодой Гвардией» для развития спортивных традиций в рамках партпроекта «Детский спорт». Первые соревнования прошли сразу на нескольких площадках — в физкультурно-оздоровительном комплексе и двух школах Реутова. Сергей Юров посетил все объекты, пообщался с участниками и поддержал юных спортсменов.

В рамках турнира 16 команд из двух округов соревновались в четырех видах спорта. Ответные матчи пройдут 17 марта в Балашихе.

«Такие турниры — это не только про очки и медали. Это про характер, командный дух и настоящую дружбу между городами. Уверен, для многих участников это станет важным шагом в спортивной жизни и отличной подготовкой к стартам Единой школьной лиги. Желаю всем ребятам удачи, красивых матчей и ярких побед», — отметил Сергей Юров.

Проект «Дружба городов Реутов — Балашиха» предусматривает проведение товарищеских встреч между школами двух городских округов по шести направлениям: шахматы (смешанные составы), футзал (юноши), волейбол (юноши и девушки), баскетбол (юноши и девушки). Всего в рамках турнира пройдет восемь игр.

«Игра получилась очень напряженной и эмоциональной. Соперники были сильные, хорошо подготовленные. Для нас это важный опыт, будем работать над ошибками и в следующем матче постараемся сыграть еще лучше. В этом сезоне настраиваемся только на победу», — рассказала ученица школы № 5 Балашихи Алиса Бакарева.

Соревнования направлены на укрепление дружеских связей между школьниками, развитие командного духа и получение дополнительного соревновательного опыта в преддверии старта Единой школьной лиги.

