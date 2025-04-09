МОК ведет переговоры о допуске российских атлетов до Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что начал переговоры с федерациями по зимним видам спорта на тему допуска российских атлетов до Олимпийских игр, которые запланированы на 2026 год. Соответствующее заявление сделал спортивный директор МОК Кит Макконнелл, пишет ТАСС .

«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств, и мы придерживаемся прежней позиции. Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — заявил Макконнелл.

Российские ски-альпинисты и спортсмены ледовых дисциплин получили ограниченный допуск к предолимпийским стартам. Международный союз конькобежцев разрешил участие россиян в отборочных турнирах к зимним Играм 2026 года с нейтральным статусом.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в период с 6 по 22 февраля.