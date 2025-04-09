МОК ведет переговоры о допуске российских атлетов до Олимпиады-2026
Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что начал переговоры с федерациями по зимним видам спорта на тему допуска российских атлетов до Олимпийских игр, которые запланированы на 2026 год. Соответствующее заявление сделал спортивный директор МОК Кит Макконнелл, пишет ТАСС.
«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств, и мы придерживаемся прежней позиции. Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — заявил Макконнелл.
Российские ски-альпинисты и спортсмены ледовых дисциплин получили ограниченный допуск к предолимпийским стартам. Международный союз конькобежцев разрешил участие россиян в отборочных турнирах к зимним Играм 2026 года с нейтральным статусом.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в период с 6 по 22 февраля.