МОК пригласил Смирнова и Тарпищева на Олимпийские игры в Италии

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов выразил свое мнение о возможной трансляции Олимпиады-2026 в России, сообщает Metaratings.ru .

«Я считаю, что в России должны транслировать Олимпийские игры. Кто интересуется — все равно найдет каналы, чтобы смотреть соревнования. Хоть и немного, но россияне будут же. Я, как член Международного олимпийского комитета, получил приглашение посетить Олимпийские игры в Италии, вместе со мной приглашение получил Шамиль Тарпищев», — отметил он.

Смирнов также выразил сожаление о том, что Александра Большунова в Италии не будет, и подчеркнул, что будет болеть за российских спортсменов.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Информации о том, покажут ли их на российских телеканалах, пока нет.

