Мойзес и Акинфеев пропустят остаток сезона ЦСКА

Футболисты Мойзес и Акинфеев не сыграют в трех турах РПЛ и кубковом дерби

Защитник Мойзес и вратарь Игорь Акинфеев не помогут ЦСКА в оставшихся матчах сезона из‑за травм и проблем со здоровьем, сообщает «Царьград» .

Мойзес получил травму в субботнем матче и выбыл до конца чемпионата. Футболист сосредоточится на восстановлении и рассчитывает вернуться в следующем сезоне.

«На финишной прямой сезона, из-за травмы, которую я получил в субботнем матче, не смогу помочь команде на поле. Сосредоточусь на восстановлении и вернусь в следующем сезоне. Буду поддерживать команду вне поля!» — написал Мойзес в соцсети.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев также сообщил, что сезон для него завершен. Вратарь продолжает лечение и не успеет восстановиться к заключительным играм.

«Что касается наших футбольных дел, для меня этот сезон точно завершен. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами», — написал Акинфеев.

В трех последних турах Российской премьер-лиги ЦСКА сыграет с «Зенитом», «Пари НН» и «Локомотивом». Кроме того, команду ожидает кубковое дерби со «Спартаком».

