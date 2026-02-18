«Мне не верится»: фигуристка Туктамышева «потрогала» Снуп Догга на Олимпиаде

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пришла в восторг, встретившись с известным американским рэпером Снуп Доггом во время Олимпиады в Милане. Девушка успела сделать с ним совместное фото, сообщает «Mash на Мойке» .

Чемпионка мира и Европы поделилась эмоциями с подписчиками в соцсети. На видео она подходит к рэперу со словами: «Я потрогаю Снуп Догга, о боже, мне не верится».

Затем в кадре появляется сам рэпер. Туктамышева призналась американцу, что является его фанатом и очень любит его. Они обнялись и сделали фото.

Рэпер на Олимпиаде помогает освещать игры для американского NBC. Туктамышева приехала туда в качестве журналиста.

Между тем российская фигуристка Аделия Петросян набрала 72,89 балла на Олимпиаде в Италии по итогам короткой программы. Она безупречно исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

