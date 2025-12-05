Мировой рекорд российских пловцов-юниоров признали на Западе

сегодня в 16:26

Международная федерация плавания (World Aquatics) ратифицировала рекорд, побитый пловцами-юниорами из РФ в августе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта России.

Рекорд побили Егор Прошин, Михаил Щербаков, Георгий Злотников и Роман Жидков. Они установили его на первенстве мира по плаванию среди юниоров.

Отечественным спортсменам удалось проплыть эстафету 4 на 100 м вольным стилем за 3 минуты 15,38 секунды.

Соревнования были организованы в Румынии. Пловцы из РФ были в нейтральном статусе.

