Мировой рекорд повторили в Подольске на чемпионате России по городошному спорту
Фото - © Пресс-служба администрации Подольска
В Подольске на чемпионате России по городошному спорту спортсменка из Нижнего Новгорода Екатерина Варнашина повторила мировой рекорд, выбив 90 фигур за 109 бит. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В спортивной дисциплине «Городки классические» Екатерина Варнашина показала лучший результат - 114 бит на 90 фигур, заняв первую ступень пьедестала. Тренирует спортсменку Алексей Вечканов.
В этом году в соревнованиях принимает участие 120 спортсменов, из них 73 мужчины и 47 женщин из 18 регионов страны. Личные и командные соревнования проходят по классическим и европейским городкам. Для участников подготовлена также культурная программа по достопримечательностям округа.
По итогам первых дней соревнований три участника получили звание мастера спорта России, среди них — подольчанка Любовь Северюгина, для которой это первый чемпионат России.
Чемпионат завершится 1 июля. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда России.
Городошный центр в Подольске открылся осенью 2020 года. За это время здесь прошли 11 соревнований всероссийского уровня. В сентябре в Подольске впервые пройдёт международный турнир по городошному спорту.
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