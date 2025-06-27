Мировой рекорд повторили в Подольске на чемпионате России по городошному спорту

В Подольске на чемпионате России по городошному спорту спортсменка из Нижнего Новгорода Екатерина Варнашина повторила мировой рекорд, выбив 90 фигур за 109 бит. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В спортивной дисциплине «Городки классические» Екатерина Варнашина показала лучший результат - 114 бит на 90 фигур, заняв первую ступень пьедестала. Тренирует спортсменку Алексей Вечканов.

В этом году в соревнованиях принимает участие 120 спортсменов, из них 73 мужчины и 47 женщин из 18 регионов страны. Личные и командные соревнования проходят по классическим и европейским городкам. Для участников подготовлена также культурная программа по достопримечательностям округа.

По итогам первых дней соревнований три участника получили звание мастера спорта России, среди них — подольчанка Любовь Северюгина, для которой это первый чемпионат России.

Чемпионат завершится 1 июля. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда России.

Городошный центр в Подольске открылся осенью 2020 года. За это время здесь прошли 11 соревнований всероссийского уровня. В сентябре в Подольске впервые пройдёт международный турнир по городошному спорту.

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