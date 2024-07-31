Минспорта требует у Винер объяснений из-за давление на судей Игр БРИКС

Министр спорта РФ Михаила Дегтярева подготовил обращение в адрес президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер. Предполагается, что она оказывала давление на судей Игр БРИКС, сообщает «Спорт-Экспресс».

Гасанова обратила внимание на работу судей, представляющих федерацию, и назвала оценки, которые они выставляли, необъективными. По ее словам, более высокие баллы получали члены сборной РФ, выступающие за команду ВФХГ, а результаты их конкуренток были неоправданно ниже, чем должны быть.

«Сложившаяся ситуация может указывать на предвзятое отношение ряда судей к выступающим гимнасткам и, возможно, о наличии заранее согласованных действий некоторых судей еще до начала соревнований», — сообщила она.

Также министр обратила внимание на инцидент с участием Винер, который случился в момент просмотра судьями видеоповтора.