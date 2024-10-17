Министерство спорта Подмосковья стало финалистом Всероссийского конкурса

​Министерство физической культуры и спорта Московской области стало финалистом IV Всероссийского конкурса в области цифровизации сферы физкультуры и спорта «Цифровая трансформация российского спорта-2024» в номинации «Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом» среди регионов с количеством обучающихся (спортсменов) от 50 000 человек и выше, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Вместе с Московской областью призерами в номинации стали спортивные ведомства Республики Башкортостан и Краснодарского края. А победителем названо министерство спорта Республики Татарстан. Всего в сезоне 2024 организационный комитет конкурса получил более 800 заявок от участников из 64 регионов страны.

​Победители и призеры определялись конкурсной комиссией на основании комплексной аналитики работы региона, которая включала в себя оценку работы всех спортивных организаций, работу тренеров и региональных спортивных федераций, а также активность использования данных, предоставляемых информационной системой, и применение всех доступных цифровых продуктов «Мой спорт».

​Победители остальных номинаций конкурса будут оглашены в декабре 2024 года. Подробнее с информацией об итогах можно ознакомиться на сайте.

​Цель конкурса — поддержка организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, и их сотрудников, участвующих в процессах цифровой трансформации данной сферы. В прошлом году два проекта из Московской области одержали победу в конкурсе. СШОР им. Ю. Е. Ляпкина из г. о. Балашиха была признана лучшей организацией, реализующей дополнительные образовательные программы спортподготовки. Управление по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации г. о. Балашиха было объявлено лучшим муниципальным органом управления физической культурой и спортом с населением от 250 тыс. жителей и выше.

​«Мой спорт» — масштабный проект цифровизации детско-юношеского спорта в России. Это онлайн-платформа для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных федераций, спортивных организаций и органов власти. Сегодня «Мой спорт» уже используется в 68 регионах страны и насчитывает более двух миллионов пользователей. Реализация проекта проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.