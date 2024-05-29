Мини-стадион на месте катка появится в Центральном парке Наро-Фоминска

Футбольное поле возводится на месте катка в Центральном парке Наро-Фоминска. Газон высотой шесть сантиметров выравнивают специалисты с помощью грабель, а также трактор.

Уже уложено зеленое покрытие, нанесена разметка. Сейчас трактор со специальной насадкой выравнивает траву и просыпает покрытие специальным кварцевым песком, чтобы спортсменам было мягче и удобнее бегать.

Директор КСК «Нара» Константин Павлов признался, что он рад переменам, происходящим на его территории. Центральный каток за неполный «рабочий» сезон зимой принимал около 30 тыс. посетителей. По словам Павлова, стадион не будет пустовать и летом. В ближайшее время будет составлен график тренировок для детей и взрослых.

Строители уже вышли на финишную прямую и приступили к благоустройству территории. По всему периметру устанавливаются ограждения, чтобы мяч не вылетал за пределы стадиона. Кроме того, асфальтируются подъездные пути.

Открытие стадиона намечено на первый день лета. 1 июня здесь уже должен пройти матч. С наступлением холодов стадион вновь будет перепрофилирован в каток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.