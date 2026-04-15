Михаил Игушкин рассказал, почему бег важнее рекордов

Победитель забега «Бегом с Дневником» рассказал о страхе и мотивации

Победитель прошлогоднего забега «Бегом с Дневником» Михаил Игушкин объяснил, почему массовый бег стал образом жизни и как справиться со страхом перед стартом, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Михаил Игушкин выиграл дистанцию 5 км на благотворительном забеге «Бегом с Дневником». Спортсмен признался, что в детстве не любил бег на уроках физкультуры, но с удовольствием бегал во дворе. По его словам, важно самому выбрать спорт — тогда он приносит радость.

«Победа — это приятно, но важнее сам процесс», — рассказал Игушкин.

Он считает, что популярность бега связана с двумя причинами: возможностью «разгрузить голову» после офисной работы и потребностью в общности. Беговые клубы и массовые старты помогают людям находить единомышленников, а чувство общности «порой важнее любого рекорда».

Отличие старта «Бегом с Дневником» спортсмен видит в благотворительной составляющей. В прошлом году на дистанцию вышли дети, родители с колясками и люди с ограничениями по здоровью.

Тем, кто боится первого старта, Игушкин советует просто выйти и пробежать, а при необходимости — взять с собой близких. Волнение перед важными забегами он назвал нормальным и добавил, что справиться с ним помогает опыт.

Спортсмен также отметил, что проблемы со зрением не мешают бегу при отсутствии серьезных противопоказаний. По его словам, регулярные тренировки укрепляют иммунитет и добавляют энергии.

